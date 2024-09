Planta ou personagem? Camila Moura tem potencial para render na Fazenda 16

Com apenas 5 dias de reality, alguns participantes têm determinado suas posições dentro do jogo de A Fazenda 16 (Record).

Em uma conversa com Gizelly Bicalho, Camila Moura alertou a amiga sobre "tretas" na casa. Dieguinho afirma que a empresária faz uma boa leitura de jogo e é observadora. "Ela está sentadinha, só vendo todos", diz. "Isso faz ela ter uma amplitude maior do jogo de seus adversários".

O comentarista diz que Camila só está "esperando o momento dela" para entrar em uma discussão maior. "Não estou vendo ela como planta ainda. Não gaguejou em perguntas, participou de conversas..."

Já Kerline diz que Camila tem uma visão de jogo "errada" e tem sido "planta". "Ela não entende como funciona o reality", afirma. "Quando estamos dentro do programa e alguém começa a discutir, as pessoas vão para perto".

Cria de reality, Gizelly Bicalho entra na Fazenda com jogada inteligente

Com uma boa passagem pelo BBB (Globo), Gizelly já sabe como se comportar dentro de A Fazenda, diz Kerline. "Gizelly é ratazana de reality. Ela acabou de chegar e já entendeu que Zé Love está nos holofotes. Ela quer entrar no jogo, se aproximar dele, mas o aconselhando".

É uma pessoa que entende de reality, que está tentando buscar ser vista. Gizelly é muito inteligente; você vê a diferença de uma pessoa que já fez reality, como ela, em comparação com a Camila Kerline

