No Rock in Rio, Gloria Groove prova que consegue ser boa em qualquer estilo

Prometeu e entregou. Gloria Groove disse que faria show para celebrar sua carreira e assim o fez. O repertório passou pelas suas diferentes fases com hits do começo da carreira até spoilers do próximo trabalho: "Serenata da GG volume 2". A cantora também fez versões com samples de clássicos do funk," Aquarela do Brasil" com pegada carnavalesca e até uma homenagem a Michael Jackson. A drag também investiu nos looks com trocas durante a apresentação ao lado de um balé afiadíssimo. Foi show para agradar qualquer um.

PASSEIO

Gloria passeou pelo seu repertório. Tocou as antigas logo de início até chegar ao pagode -- a faceta atual. Ela também passou por diferentes gêneros musicais do pop ao pagodão baiano. Teve até Michael Jackson em "A Queda", com a coreografia de "Thriller".

SAMPLES

Várias músicas ganharam samples que cativaram o público com funks clássico como "Tira a camisa", "Ela balança mas não para" e "Morto muito louco". O que mexe com a memória afetiva de muita gente e é garantia de que vai agradar.

BLOCO NA RUA

Gloria surgiu no palco com um esplendor nas costas e fez um Carnaval no palco Sunset. Tocando caixa ela fez versões com pegadas de samba enredo.

PAGODE

GG correu com seu repertório pop até chegar ao pagode. Ela apresentou músicas do seu "Serenata da GG" e ainda deu spoiler do que vai rolar no volume 2, que será lançado em 26 de setembro: uma versão de "Encostar na Sua" ( Ana Carolina).

19.set.2024 - Gloria Groove se apresenta no Palco Sunset no quarto dia do Rock In Rio Imagem: Divulgação/Rock In Rio

LOOKS

Glória fez várias trocas de roupa durante a apresentação. Ela e o balé estavam literalmente brilhando no palco. Seis estilistas trabalharam no figurino da cantora para o show de hoje.

TODOS OS RITMOS

Gloria parece ter feito um show para provar que é boa em qualquer estilo. E de fato é. Levou todos com qualidade e entrou em campo com o jogo ganho.