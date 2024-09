No Rock in Rio, Cyndi Lauper apresenta seu superpoder: a juventude eterna

Aos 71 anos e na flor da idade, talvez o superpoder de Cyndi Lauper seja o da juventude eterna, mas com mais sabedoria. Se essa for mesmo conforme anunciada a sua última turnê, então o Rock in Rio foi abençoado nesta sexta (20). A voz continua ali, o que faltou no geral foi volume do som do palco. Cyndi, que marcou o zeitgeist dos anos 80 depois de lançar o bombástico "She"s So Unusual", em 1983, veio com vários dos hits apresentados nesta noite, que foi a escolhida para reunir apenas artistas mulheres. Este, aliás, é o segundo ano que o Rock in Rio investe no Dia Delas — falta ainda estender essa celebração do talento feminino para a técnica, fica a dica. Cyndi manda ao final o maior encerramento da noite, fazendo o match master com o tema do dia e com o coro de centenas de milhares de vozes. Quem sabe um dia vão entender que "Girls Just Wanna Have Fun"...

ABERTURA

Com um pequeno atraso, Cindy Lauper subiu ao palco para cantar "She Bop", um dos grandes sucessos da carreira. Depois de uma tentativa de se comunicar com o público em português, veio a lenta "All Through the Night".

ELEGÂNCIA DESENGONÇADA

Num look moderno de terninho de quadriculado de lantejoula e cabelo platinado, Cindy se movimentou com a elegância desengonçada de sempre e arrancou gritos da plateia quando tocou flauta ou dançou como um bonecão do posto. A essa altura a área do palco Mundo estava absolutamente lotada.

TRILHA DA GERAÇÃO X

"Good Enough", trilha dos "Goonies", animou a galera da geração X, que já imagina se ela fará também a trilha da sequência do filme, prometida para breve.

20.set.2024 - Cyndi Lauper se apresenta no Palco Mundo do quinto dia de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

POTÊNCIA

Se os invejosos aguardavam um momento para levantar a bandeira do "ela perdeu a voz", a cover de Roy Orbison "I Drove All Night" calou a boca de geral. Que potência!

ROSTINHO COLADO

"Time after Time" transformou o festival num bailinho. Depois, embrulhada na bandeira do Brasil, ela entoou um hino americano, "Money Changes Everything".

TODO MUNDO CANTA JUNTO

Continuando sua missão de catequese com letras, Cyndi interpreta "True Colors" com apoio vocal da multidão.