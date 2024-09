Katy Perry distribui pizza para fãs na porta do Copacabana Palace

Na madrugada desta sexta-feira (20), a cantora Katy Perry distribuiu pizza para os fãs que estavam na frente do Copacabana Palace, onde ela está hospedada.

O que aconteceu

A atração principal desta noite no Rock in Rio foi até a calçada, acompanhada de pessoas de sua equipe. Ela distribuiu fatias de pizza com ketchup, como é costume no Rio.

Registros do momento foram publicados por fãs. "A Katy Perry me deu um pedaço de pizza", celebrou uma pessoa na rede social Blue Sky.