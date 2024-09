Gloria Groove revisita carreira no Rock in Rio: 'Completamente pé no chão'

Pela segunda vez no Rock in Rio, Gloria Groove entregou ao público, na quinta-feira (19), um show para celebrar toda a carreira.

Apesar de poucos anos de estrada, Gloria é uma dos poucos nomes do pop brasileiro a passear por tantos gêneros musicais diferentes, do funk ao pagode, foco do seu último trabalho, "Serenata da GG".

Gloria conversou com o TOCA no backstage, pouco antes de mostrar no Rock in Rio um show que celebra "a matéria-prima, a mão de obra". "Olhar para o Daniel [Garcia, seu nome] que é a nascente que culmina nesse oceano que é Gloria Groove. Acho que esse show saiu desse jeito, completamente pé no chão, por causa disso."