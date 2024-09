Florence Pugh dá beijão em amiga após assumir affair com Finn Cole

Florence Pugh, 28, exibiu momentos inusitados de sua viagem com amigos para a Turquia.

O que aconteceu

A atriz compartilhou, no feed de seu perfil do Instagram, um carrossel de fotos do passeio. Em uma das imagens, ela aparece dando um beijão na amiga, Hebe Howorth, apenas dois dias depois de assumir o affair com o astro de 'Peaky Blinders' Finn Cole, 28.

A estrela da Marvel e de 'Oppenheimer' batizou o grupo de 'turminha de qualidade'. Eles se hospedaram em um resort cinco estrelas.

Em outros cliques, Florence aparece beijando e abraçando amigos e amigas enquanto renovava o bronze em um iate. Além disso, eles desfrutaram de um delicioso café da manhã e dançaram bastante.

Na legenda, ela celebrou o momento. "Glorioso. Sol. Comida. Suco. Mar. Comida de novo. Tempo de qualidade com minha turminha de qualidade. Amor. Mais comida. Pico de risadas definitivo. Sobras do café da manhã na praia porque não posso deixar sobras. Ouvindo @yasminhasss, @louisiii e @jtfirstman novas músicas inéditas enquanto o sol se põe... A semana mais incrivelmente deliciosa. Ainda estou cheia".