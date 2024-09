Fila de show de Mariah Carey em SP tem fãs de diferentes gerações

Antes de cantar no Rock in Rio, Mariah Carey se apresenta nesta sexta (20) no Allianz Parque, em São Paulo. Na fila que se formou ao redor do estádio desde cedo, chama atenção uma quantidade considerável de fãs mais novos, que não viveram a "era de ouro" de Mimi, como ela é carinhosamente chamada pelo público.

Mas os jovens sabem todo o repertório da cantora. É o caso de Isabela, 25, fã de Mariah desde criança. Ela a conheceu assistindo a clipes na TV de casa e pensou: "Que mulher incrível, maravilhosa, a voz, a estética, tudo". Sua era preferida é "The Emancipation of Mimi".

"É meu primeiro show dela, vou surtar com tudo. Da última vez que ela veio, eu tinha 10 anos apenas e agora estou feliz de finalmente vê-la", diz. Com um look todo de borboletas, Isabela ama a estética de Mariah.

Isabela e Daniel, fãs de Mariah Carey, em fila para o show em SP Imagem: Camila Monteiro/UOL

Daniel, 27, que veio de Sorocaba para o show, ficou amigo de Isabela na fila. "Comecei a acompanhar a Mariah na época do American Idol. Achava que ela era sensacional como jurada."

Ele conta que, durante o programa, começou a pesquisar sobre a cantora para conhecê-la mais. "Virei muito fã, ela é muito diva", afirma. "Estou esperando para ver tudo e quero muito ouvir 'I Wanna Know What Love Is' [trilha sucesso da novela Viver a vida]", completa.

Keusche, 40, se tornou fã de Mariah em 1993, influenciado pela mãe. Comprou seu primeiro CD da cantora em 1997, o "Butterfly", um dos seus preferidos.

Ele se considera "lamb", nome do fandom da cantora e já teve oportunidade de vê-la em três outras oportunidades, uma em Barretos (SP) e outras duas em Las Vegas (EUA). "Queria muito ouvir 'Close My Eyes' e 'Outside', mas acho que ela não vai cantar", afirma.

Breno chegou ao meio-dia para o show de Mariah Carey em SP Imagem: Camila Monteiro/UOL

Apesar de já conhecer Mariah desde criança, Breno, 25, só ficou fã da artista em 2015, quando comprou um disco dela pela primeira vez. "Eu coleciono CDs, fitas, vinis, DVDs. Tenho uma prateleira só para ela, mas gosto de outras divas também. Minhas divas supremas são Mariah, Beyoncé e Britney. Não podem faltar na playlist", conta.

Ele, que mora em São Paulo, chegou ao meio-dia à fila para garantir um bom lugar e curtir suas canções favoritas. "Difícil escolher uma era, mas 'Butterfly' é uma música para se libertar e seguir seu destino e adoro essa mensagem", diz

As irmãs Gabriela e Isabela, fãs de Mariah Carey Imagem: Camila Monteiro/UOL

As irmãs Gabriela, 27, e Isabela, 26, são fãs da Mimi desde pequenas."Foi muita influência do nosso pai, e a gente escutava tudo de tudo. Escutamos Mariah desde sempre", diz Gabriela.

As duas já tinham ficado felizes com o anúncio de que Mariah seria atração do Rock in Rio. E, então, explodiram de alegria com a confirmação do show em São Paulo. A dupla ama a era "Heartbreaker". "To doida pra ouvir ela cantar 'Emotions'", afirma Gabriela.