Confirmada no RiR, Xuxa vai abrir show com versão roqueira de 'Doce Mel'

Atração surpresa do Rock in Rio, Xuxa vai subir ao palco do Pavilhão Itaú após show da headliner Katy Perry nesta sexta (20).

Como vai ser

A Rainha dos Baixinhos vai subir ao palco ao som de uma versão roqueira de "Doce Mel". O setlist será composto por clássicos como "Lua de Cristal" e "Ilariê".

"O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito Xuxa

A apresentação da cantora, que deve durar em torno de 30 minutos, fechará o Dia Delas, data marcada apenas por atrações femininas. No mesmo palco, que traz atrações "surpresas" no final de todas as noites, tocaram Os Garotin e Liniker na quinta-feira (19).