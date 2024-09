Colin Farrell teve de usar 'pênis de pinguim' em série sobre vilão da DC

Colin Farrell, 48, teve de usar uma prótese íntima das mais excêntricas nas gravações de "Pinguim", série sobre o vilão da DC Comics que acaba de estrear na plataforma de streaming Max.

O que aconteceu

O ator teve de usar uma caracterização pesada para o personagem, elaborada por Mike Marino, maquiador duas vezes indicado ao Oscar. "Eu tinha um body, então estava basicamente coberto do pulso ao tornozelo. As únicas coisas que eram minhas eram as mãos e os pés. Todo o resto, incluindo orelhas, eram pedaços. Tudo estava coberto", detalhou Farrell à revista People.

O mais bizarro, entretanto, foi a prótese íntima com um bico na ponta, que o próprio maquiador batizou de 'pênis de pinguim'. "Marino é tão distorcido e brilhante. Ele me disse: 'Eu fiz um pênis de pinguim para você.' Perguntei: 'Sério? Mas ninguém vai ver. Não sei se quero entrar no set com um pênis de pinguim'. E ele respondeu: 'Não, não, cara! É destacável, é de velcro. Tem um bico na ponta'. Então eu tinha um pênis de pinguim."

Farrell já havia dito, em entrevista anterior, que tinha sofrido muito com o figurino de Pinguim na série. "Não me entenda mal, eu amei, mas acabei esgotado. No final [das filmagens], eu estava reclamando e resmungando para qualquer um disposto a me ouvir que eu queria acabar logo", desabafou ele, em conversa recente com a revista britânica Total Film.