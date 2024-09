Clooney se passou por Brad Pitt e Bill Clinton para pregar peça em colegas

Conhecido em Hollywood por seu humor aguçado, George Clooney, 63, recordou algumas das peças que pregou nos colegas ao longo da carreira.

O que aconteceu

O ator contou que costumava escrever cartas para outros atores, fazendo-se passar por Bill Clinton, 78, e criticando determinado filme deles. "Para todos os atores que conheço, enviei uma carta como Bill Clinton. Tento encontrar o pior filme deles e escrevo: 'Então, eu estava no avião e assistindo ao seu filme'", relatou ele, em participação recente no programa Jimmy Kimmel Live! (ABC).

Em outra ocasião, Clooney se passou por Brad Pitt, 60, tentando 'roubar' o papel de Tom Cruise, 62, em uma possível continuação de "Entrevista com o Vampiro" (1994). "O do Brad Pitt foi brutal! Eu enviei para Tom Cruise, dizendo que eles queriam fazer ['Entrevista com o Vampiro 2'], mas como se Brad quisesse interpretar Lestat [papel de Cruise no primeiro filme]. Brad disse que naquela tarde Tom ligou para ele e disse: 'Sim, tudo bem, você pode interpretar Lestat, estou tranquilo com isso'. E ele respondeu: 'Do que você está falando?'"

Nem mesmo Meryl Streep, 75, escapou ilesa ao humor mordaz do astro de "Onze Homens e um Segredo" (2001). "Enviei para Meryl Streep [fingindo ser Brad Pitt] uma caixa de CDs para dialeto e disse: 'Esse cara me ajudou com meu sotaque em 'Tróia' (2004) e acho que pode realmente ajudar você'."