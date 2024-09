Após desmascarar Blandina, Quinota joga a vilã de cara no chão

No capítulo de sexta-feira (20), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Quinota (Larissa Bocchino) joga Blandina (Luisa Arraes) com a cara no chão após desmascarar a vilã.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

A mocinha começa a humilhar a amante de Marcelo Gouveia (José Loreto). "Eu demorei a perceber, mas agora está claro diante dos meus olhos. Tu fez tudo de caso pensado. Cada passo teu foi movido pela falsidade", grita ela. "Quinota... Se acalme", pede a outra.

Quinota continuará despejando verdades na cara da malvada. "Ainda não acabei, desgraça! Tu não tem coração! Não tem nada dentro do peito. É vazia que nem oco de pau", diz.

Depois disso, a filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) pega Blandina pelo braço e a taca de cara no chão. "Sai da minha frente, peste! E nunca mais se atreva a chegar perto de mim ou de minha família. Anda! Fora da minha casa, desgraça!", afirma.

Quinota (Larissa Bocchino) joga Blandina (Luisa Arraes) no chão em 'No Rancho Fundo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.