Andrea Veiga diz que ganhou pouco ao posar para Playboy: 'Contrato de m*'

Andrea Veiga, 55, recordou o ensaio nu que protagonizou para a Playboy em 1988, após deixar o Xou da Xuxa (Globo). Ela foi a primeira Paquita de Xuxa Meneghel, 61.

O que aconteceu

A hoje atriz afirma ter sido muito mal remunerada pelo trabalho. "Eu mesma fechei meu contrato, um contrato de merda, que nunca me favoreceu em nada. Ganhei pouquíssimo, mas eu não estava nem interessada naquela grana. Eu queria uma abertura de portas, sei lá. Eu pensava, com a minha cabeça idiota, nisso", lamentou, em entrevista ao jornal O Globo.

Embora não revele valores, Andrea recorda que o cachê se esgotou rapidamente. "Eu me lembro que eu comprei uma linha de telefone que eu não sei nem onde está hoje em dia, comprei umas roupas, um carrinho velho e acabou o dinheiro. Não comprei mais nada."

Ela festeja o sucesso que o documentário "Pra Sempre Paquitas" vem fazendo no Globoplay. "Eu não imaginava que ia ser essa repercussão toda, mas acreditava que íamos fazer barulho. São vários assuntos muito difíceis de serem tratados e vivenciados. Mas eu não sabia que seria o estrondo que está sendo. Parece que a gente está voltando no tempo. As pessoas me encontram na rua e falam: 'Chorei, ri, me emocionei, fiquei com raiva'. Está sendo mais do que esperávamos."