A Fazenda 16 promete ser intensa e com energia caótica, diz taróloga

A taróloga Papisa prevê uma temporada intensa e cheia de caos para A Fazenda 16 (Record). Em uma leitura para o Central Splash, Papisa disse que a edição "promete". "Tem uma vibe de energia caótica", diz. "É emoções a mil, babado. Tem muitas coisas para acontecer ainda".

Veja outras previsões para os peões:

Flor vive lição de maturidade. "Ela está passando pelo retorno de Saturno dentro da casa", diz. "Pode ser uma pessoa que demore para perder a calma, mas se ela estourar... Do nada, 'boom'. É oscilante. Vamos torcer para ninguém tirar ela do eixo".

Larissa Tomásia estará envolta de fofocas e "sabonetadas". "Ela sabe contar histórias", avalia. "Ela pode entrar e sair de muita fofoca e ser muito saboneteira. Está envolvida em tudo e em nada. Mas o importante é que ela sai bem na fita".

Já Sacha Bali "gosta da conquista", diz a taróloga. "Essa brincadeira entre ele e Larissa pode render. Se esticar mais um pouco, pode render".

Vingativa e profunda, Camila Moura será estratégica no reality. "É uma pessoa que lida com o emocional de uma maneira muito intensa e profunda", diz. "Ela é mais ligeira e estratégica. Parece ser combativa, mas é devagar e sempre. É uma competidora que come pelas beiradas, não é tão combativa".

Flora pode se destacar em provas mais intensas. "Ela é combativa. É de boa, na dela, mas se precisar... E consegue se destacar em provas de resistência. Ela vai mesmo pra cima, se precisar. É consideravelmente direta, sincera, e não gosta de ser tirada de louca".

