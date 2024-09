'A Fazenda 16': Gizelly, Vivi, Albert e Caue entram oficialmente no elenco do programa

Gizelly Bicalho, Vivi Fernandez, Albert Bressan e Caue Fantin estão oficialmente no elenco de A Fazenda 16. Os quatro, que estavam confinados no Paiol, foram os mais votados pelo público, com 20,74%, 15,28%, 12,99% e 12,16% dos votos, respectivamente, para entrar no reality show. A revelação foi feita durante a edição desta quinta-feira, 19, pela apresentadora, Adriane Galisteu.

Na segunda-feira, 16, o Paiol, espécie de peneira comparada à Casa de Vidro do BBB, foi anunciado. Os quatro nomes mais votados entraram no programa e agora disputarão o prêmio de R$ 2 milhões com os outros 20 participantes. D'black, Geovana Chagas, Michael Calasans e Gabriela Rossi receberam, respectivamente, 10,96%, 10,11%, 9,34% e 8,42% dos votos, e não conseguiram vagas no reality show.

O confinamento no Paiol

O programa de quarta-feira, 18, começou com uma dinâmica no Paiol, em que os participantes que disputavam as quatro últimas vagas no elenco oficial do programa tiveram que escolher qual dos "paioleiros" eles gostariam que continuasse no programa e qual já poderia deixar a competição. Cauê Fantin havia sido o mais votado para deixar o reality.

A primeira Prova do Fazendeiro da edição ocorreu nesta quarta-feira, 18, e teve como vencedora a atriz Júlia Simoura, que se destacou na competição de pebolim humano.

Na sexta, 20, com o grupo completo, os participantes vão curtir a primeira festa da edição - que será recapitulada no programa do sábado. No domingo, o primeiro fazendeiro vai poder escolher quem o acompanhará no Rancho do Fazendeiro, ambiente mais reservado onde aliados podem planejar estratégias e descansar.

Após a semana de estreia, o programa segue o seguinte cronograma:

- Segunda-feira: Prova de Fogo, em que os peões disputam o Poder do Lampião, que concede o poder de intervir na formação da roça;

- Terça-feira: Formação da Roça ao vivo;

- Quarta-feira: Prova do Fazendeiro ao vivo;

- Quinta-feira: Eliminação ao vivo;

- Sexta-feira: Repercussão da eliminação e início da festa;

- Sábado: Exibição da festa;

- Domingo: Rancho do Fazendeiro.