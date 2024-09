Zé Love aponta 'falta de coerência' em Julia e confronta Sacha: 'Seu merd*'

Zé Love e Julia Samoura, a fazendeira da semana, tiveram um embate na manhã de hoje (19) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Zé foi até Julia e a acusou de ser influenciável e "sem coerência" com seu jogo. "Você não é verdadeira com ninguém", avisou. "Vai lá, faz o que os outros mandam".

O ex-jogador de futebol deixou a área, mas continuou criticando a atriz, que desabafou com Fernanda. Fe, por sua vez, aconselhou a amiga a não ser "leva e traz", uma vez que ela diz "se dar bem com todos os grupos".

Zé Love também se incomodou com Sacha Bali, que tentou conversar com Fernanda sobre o embate. "A gente não quer sua explicação", disse o ex-jogador de futebol.

Sacha, então, rebateu. "Não me peita não'", disse. "Você é um covarde (…) Você quis fazer de bom moço, mas de bom moço não tem nada, seu merd*. Vai tomar no c*", retrucou Zé Love aos gritos, indo para cima do ator.

O ator manteve a calma, mas chamou Zé Love de "maluco" e "descontrolado".

