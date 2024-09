Zé Love avança em Sacha Bali durante discussão: 'Não tem nada de bom moço'

Na manhã desta quinta-feira (19), os peões se envolveram em uma discussão generalizada que inicou com uma reclamação sobre uma falta de higiene de algumas peoas.

O que aconteceu

Reunidos no curral enquanto faziam as tarefas de cuidados com os animais, Sacha Bali procurou Babi Muniz e Fernanda Campos para conversar após a briga acalorada da dupla com Larissa Tomásia e Suelen Gervásio. Zé Love não gostou da intervenção do ator na discussão e partiu para cima do rapaz:

Zé: "Esse maluco quer ficar dando explicação de tudo. A gente não quer, mané!"

Sacha: "A gente quem, cara?? Fale por você. Se você não quer."

Zé: "A gente não quer explicação sua!"

Sacha: "Não me peita não, parceiro. Eu não tô te dando explicação nenhuma. Ninguém tá falando contigo. Nunca falei com você."

Zé: "Porque a menina tava brigando aqui, tu tirou onda com o Gui, aí quer ir lá na baia falar com a menina? Por que? Covarde do c******! Ficou tirando onda e quis fazer de bom moço. Tu de bom moço não tem nada, p**** nenhuma!"

Sacha: "Covarde do que, cara?"

Zé se aproxima de Bali e o encara: "Ficou tirando onda ali com o Guilherme na hora da briga, aí aqui quer fazer de bom moço! Tu de bom moço não tem porr* nenhuma."

Sacha: "Continua falando aí, já xingou a menina."

Zé: "Tu viu eu xingar?"

Sacha: "Tá gritando comigo por quê, irmão? Para de falar assim comigo, tu é maluco!"

Zé: "Tu viu eu xingar? Seu m****!"

Sacha: "Seu o que? Acabou de me xingar de novo. Tu não tá em casa não, tá em programa de televisão. Se dê ao respeito."

Zé: "E você tá na sua casa? Vai tomar no teu c*, seu m****!"

Sacha: "Mandou tomar no c* ontem, tá mandando hoje. Cê é maluco cara, descontrolado."

O ex-jogador investe contra Bali e é interrompido por Zaac e Camila, enquanto Bali se afasta andando. "Não toca em mim. Se tocar eu vou lá falar!", grita o Love em direção ao funkeira e a influencer.

Os peões que brigavam se afastam e Camila desabafa nervosa com Zaac: "É exatamente o que eu estou falando, só espera para falar. Mas você viu que eu não encostei no Zé, né?"

"Ele fez isso, agora? Não fez. Ele não falou de você, não", acalmou Zaac. "Fica em paz, quando for assim deixa eles."

"Poxa eu não fiz nada", respondeu a influencer e caiu no choro.

