Espécie de 'Eras Tour': 7 razões para não perder Mariah Carey no Brasil

Mariah Carey já está em solo brasileiro junto com uma grande equipe e seus filhos gêmeos, Morrocan e Monroe, ambos com 13 anos. A diva vai fazer dois shows no país: nesta sexta (20), ela se apresenta no Allianz Parque, em São Paulo, com ingressos disponíveis; e no domingo (22) ela será a atração principal do palco Sunset no Rock in Rio, mas os ingressos estão esgotados.

Em preparação para os shows da cantora no país, Toca traz:

7 motivos para não perder o show de uma lenda viva da música pop no Brasil

1

Faz 14 anos que Mariah Carey não se apresenta no país. A última vez que ela cantou em solo brasileiro foi em 2010 na Festa do Peão em Barretos. Não queremos esperar mais de uma década para ver a diva.

2

Mariah é conhecida por ser a cantora e compositora mais bem-sucedida de todos os tempos. Com 19 singles que atingiram o primeiro lugar na Billboard, a cantora está atrás apenas dos Beatles. E eles não têm uma "All I want for Christmas is you" para hitar todo ano.

Mariah Carey em show no LA Pride 2023 Imagem: Emma McIntyre/Getty Images

3

Por falar em "All I want for Christmas is you", a música teve o maior número de execuções de uma faixa em um único dia em dezembro de 2023. Sucesso todo ano, Mariah com certeza seria milionária só por ter escrito essa obra natalina. Vale lembrar que ela também produziu a faixa!

4

Mimi, como é chamada carinhosamente, não é um ícone apenas do gogó de ouro, mas é também reconhecida pelo seu talento como compositora. Ela já foi homenageada pelo BMI (Broadcast & Music Inc), um dos maiores prêmios para artistas que escrevem músicas. Além de vencer o BMI Icon Award, ela já levou mais de 34 prêmios por 21 singles diferentes. É muito talento e poder.

A popstar americana Mariah Carey Imagem: Candice Ward/Getty Images

5

Mariah nunca se apresentou em um estádio no Brasil, apesar de já ter vindo quatro vezes ao país (1999, 2002, 2009 e 2010). Será uma chance única de ver a diva fazendo um show apoteótico para milhares de lambs (o nome carinhoso dos fãs da cantora; cordeiros da Mimi).

A cantora Mariah Carey, que se apresenta no Rock in Rio e em São Paulo em setembro Imagem: Denise Truscello/Getty Images

6

Tudo indica que o show será uma espécie de "Eras Tour", com atos que dividem as diferentes fases da extensa carreira da cantora. Podemos esperar vários clássicos como "Emotions", "I'll be there", "Hero", "Without You", "We Belong Together" e "Shake it Off".

7

Em uma era onde as divas parecem cada vez mais alcançáveis, Mariah se mantém acima de todos nós. Mimi é um dos últimos exemplares de divas pop que combinam stages e exigências megalomaníacas com uma relação próxima e fofa com os fãs. Então ela entrega o melhor dos dois mundos, e ver isso de perto será uma experiência.

Mariah Carey em São Paulo

Quando: sexta (20), às 21h

Onde: Allianz Parque

Quanto: a partir de R$ 170

Classificação: 16 anos; entrada e permanência de crianças/adolescentes de 5 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis

Ingressos à venda pelo site da Eventim.