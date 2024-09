Segredos do cupuaçu: pesquisadores sequenciam genoma do 'primo do cacau'

O cupuaçu é tão versátil que é usado para fazer de alimentos a cremes para o cabelo e o corpo. Uma nova pesquisa desenvolvida por brasileiros vai aumentar as possibilidades de uso do fruto amazônico.

O cupuaçu é uma fruta amazônica muito rica, porque dá pra aproveitar não só a polpa, mas também as sementes --delas é feita a manteiga de cupuaçu, por exemplo, bem famosinha na indústria dos cosméticos

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

Para poder tirar o máximo proveito do primo do cacau, um estudo feito pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em parceria com a Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e UFPA (Universidade Federal do Pará) mapeou o genoma do cupuaçu.

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no Instagram e no TikTok.

O fruto possui casca resistente e polpa branca cremosa. Com o sequenciamento genético, os pesquisadores esperam poder trabalhar em uma escala genética para criar variações de cupuaçu mais resistentes e sustentáveis.

Segundo os responsáveis pela pesquisa, estudos envolvendo o cupuaçu são feitos desde a década de 1980. A partir deles, algumas variações da fruta já foram desenvolvidas, como o cupuaçu 5.0, que pode produzir até 14 toneladas por hectare.

Para nós que trabalhamos com o melhoramento clássico do cupuaçu essa pesquisa é um divisor de águas. Antes a gente trabalhava totalmente no escuro. [?] Agora, esse tempo [do melhoramento] vai baixar para pelo menos oito anos

Rafael Alves, pesquisador da Embrapa, em entrevista ao site Agro Estadão

Os pesquisadores também identificaram a presença de bactérias naturais nas folhas do cupuaçuzeiro, que produzem compostos capazes de ajudar no combate a doenças de plantas, abrindo um novo ramo de pesquisa

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

Com o genoma sequenciado, novas possibilidades de criação de sementes surgem, diminuindo o tempo de ciclos de melhoramento presentes em culturas perenes, como é o caso do plantio de cupuaçu.