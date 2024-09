Saiba por que Marlene Mattos vetou Ticiane Pinheiro como paquita

Ticiane Pinheiro, 48, é uma das personagens do documentário "Pra sempre paquitas", disponível no Globoplay.

O que aconteceu

Logo no primeiro episódio, a apresentadora abre o coração sobre o sonho de ser paquita. Ticiane contou que, apesar de contar com o apoio de Xuxa Meneghel, 61, na época, acabou sendo vetada por Marlene Mattos, 74.

A diretora havia criado várias regras para e escolha das assistentes de palco. Uma dessas regras era que a escolhida fosse anônima e não tivesse parentesco com nenhum famoso.

Ticiane Pinheiro, por sua vez, é filha de Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema. Ela ainda contou que o sonho de ser paquita foi o único que não conseguiu realizar em sua vida.

No fim de 1980, quando tentou a vaga como paquita no 'Xou da Xuxa', a esposa de Cesar Tralli, 53, também já tinha experiência com televisão. A comandante do 'Hoje em Dia (Record), chegou a apresentar o infantil 'Balão mágico' nas manhãs da Globo.