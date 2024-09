Saiba como fazer tatuagem de graça no Rock in Rio -- e sem dancinha

Um dos brindes mais disputados do Rock in Rio é uma tatuagem totalmente gratuita. E nem é preciso fazer dancinhas para postar na internet, como em outras ativações.

Como funciona

É preciso chegar cedo e colocar o nome na lista que fica disponível no estande da Estácio, próximo ao Palco Mundo. Os portões abrem às 14h e, cerca de dez minutos depois, as vagas já estão completamente preenchidas. Ao todo, são 32 vagas.

Há várias opções de tatuagens pequenas no catálogo. Entre as mais pedidas estão a de leão, libélula e a mão que imita o símbolo do rock and roll.

A publicitária Larissa Duarte, 26, viu a ativação no TikTok e não perdeu tempo. Fã de Ed Sheeran, o headliner do dia, ela se preparou para chegar cedo e garantir seu lugar na lista.

Tenho o Rock in Rio Club, então posso entrar antes das 14h e vim direto para cá. Escolhi uma libélula pelo significado de pureza, só tatuo o que tem significado para mim. Esse desenho é muito bonito... Sem falar que é muito vibes, né? O Jão está sendo a trilha sonora de fundo para mim.

— Larissa Duarte

Quem tatuou a publicitária foi a tatuadora Carol Alves, 27. "Venho todos os dias. É uma experiência insana tatuar 20 pessoas por dia. No domingo, vou tatuar ao som do meu ídolo, o Ne-Yo."

Já o professor Rick Cunha, 33, optou por tatuar um fone de ouvido para marcar sua presença no festival. "Sou músico também. É o melhor brinde. Venho desde 2013 e sempre guardo os brindes, mas esse aqui vou carregar para sempre. Fiquei muito feliz com o resultado", contou o fã de Charlie Puth.

Ele escolheu uma das tatuagens mais difíceis do catálogo para a tatuadora Ana Beatriz Freire, 21. "Um tracinho bem fininho."