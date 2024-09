Júlia Simoura vence prova e é a primeira fazendeira de A Fazenda 16

Julia venceu uma prova de agilidade e sorte e se tornou a primeira fazendeira de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Antes de irem para o deck de provas, os participantes sortearam bolinhas e foram divididos em dois grupos, da seguinte maneira:

Time Azul: Gilsão, Wanessa, Flor, Fernanda, Raquel

Time Branco: Babi, Juninho, Zé Love, Júlia, Flora

Na primeira etapa, os dois times competiam entre si em uma espécie de pebolim humano. A disputa era de dois tempos de três minutos e o time que fizesse mais gols passava para a próxima fase.

O time azul venceu a disputa por 14x5.

Na segunda etapa, o time vencedor enfrentou uma prova de sorte onde cada um escolheria um chapéu. Apenas um encontraria o premiado.

Julia escolheu certo e se tornou a fazendeira. Os demais ganharam prêmios em dinheiro.

