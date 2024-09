Veja os três K-dramas do momento e o que estamos achando deles

Em um raro alinhamento de lançamentos de "romcoms", as amadas comédias românticas, temos três dramas sul-coreanos passando de forma simultânea atualmente. E todos estão fazendo sucesso em seus respectivos canais de streaming; cada um está passando em um dos principais distribuidores brasileiros de dramas.

"O Amor Mora ao Lado", estrelado pelo casal JungJung (Hae-in e So-min), está em primeiro lugar na Netflix. "A Cinderela Moderna", com Shin Hyun-been e Moon Sang-min, está em primeiro lugar no VIKI. E por fim "Os Lucros do Amor", com Shin Min-ah e Kim Young-dae está em primeiro lugar no Prime Video, superando o gigante "Os Anéis do Poder", série da saga "O Senhor dos Anéis".

Estamos acompanhando todos os dramas, que já estão em sua reta final, e contamos o que estamos achando de cada um.

"O Amor Mora ao Lado"

Certamente um dos dramas mais esperados do ano por trazer dois atores muito adorados pelos fãs, a série conta a história de Seong-hyo e Seok-ryu, amigos de infância que foram criados praticamente juntos e que, depois de anos, voltam a ser vizinhos. A personagem de So-min retorna dos Estados Unidos depois de um longo período e tenta dar um restart na sua vida.

Hae-in e So-min se divertindo em entrevista Imagem: Cortesia Netflix

Sem spoilers, podemos garantir que a série é muito mais melodramática do que, de fato, uma comédia romântica. Os protagonistas não estão felizes, possuem questões sérias em suas vidas e estão tentando ressignificar escolhas, valores e, obviamente, amores. Vemos muito a relação familiar, o efeito que os pais têm nos filhos e a própria reconstrução do relacionamento entre o casal principal. É uma série muito bem atuada e escrita, mas definitivamente não é fofa e alegre como foi vendida.

Preparem os lenços e esperem muitas reflexões sobre o que realmente importa nas nossas vidas. O Splash conversou com os atores antes do drama estrear e a entrevista está disponível aqui.

Assista se você: gosta de dramas com temas sérios e está disposto a derramar algumas lágrimas

"A Cinderela Moderna"

Já aqui, temos um típico caso de webtoon famoso que se tornou uma série e que conseguiu adaptar bem para outra mídia uma história que poderia não funcionar muito na TV. Yun-seo, interpretada por Hyun-been, namora Ju-won, vivido por Sang-min, e não tem ideia que ele é um dos herdeiros da empresa em que ela trabalha. A mãe dele, tipicamente insuportável como só família rica de K-dramas entrega, tenta comprar o término do namoro pois não aceita o filho com ela.

Shin Hyun-been e Moon Sang-min no drama "A Cinderela moderna" Imagem: Cortesia Rakuten Viki/Arte UOL

Assim, parece até que estamos diante de um dramalhão sul-coreano cheio de vilões e ricos tentando derrubar uns aos outros, mas na verdade a série possui momentos engraçados e dinâmicas interessantes. Ju-won é completamente apaixonado e devoto a Yun-seo, que tenta de tudo para acabar o namoro "de forma natural" em alguns meses. Ela acaba se tornando cruel por vezes, mas a história de vida que ela tem não é nada simples, e a série nos mostra isso.

Aqui vocês podem ler a entrevista que fizemos com o casal de protagonistas.

Assista se você: gosta de dramas com "chaebols" (os herdeiros milionários) e aprecia homens com energia "Golden retriever" (fofos e muito tapetes).

"Os Lucros do Amor"

Pouquíssimas pessoas da Dramalândia teriam apostado no sucesso deste drama antes do lançamento, embora ele tenha um elenco de peso, o marketing foi muito discreto, uma decisão ou até mesmo estratégia que acabou dando muito certo, pois "Os Lucros do Amor" é o que chamamos de "momento". Com uma série de clichês que funcionam, misturados com personagens e situações hilárias, o drama é extremamente engraçado, de fazer a gente rir com vontade, além de ter a genial Shin Min-a em mais um papel icônico da sua longa carreira.

Cena de "Os lucros do amor" Imagem: tVN/Prime Video/Divulgação

Aqui temos Hae-yong (Min-a) que vê seu ex se casar com uma colega de trabalho e, cada dia mais, percebe que não casar está tirando a chance dela de ter uma série de regalias e promoções. Assim, ela resolve propor para Ji-uk (Young-dae), que trabalha na loja de conveniências ao lado da sua casa, um casamento falso, onde ambos terão benefícios. Detalhe: ele parece não suportar ela.

A série tem casamento falso, "haters to lovers", personagens secundários hilários (o casal secundário é entre a amiga que escreve contos eróticos e o CEO da empresa que ela trabalha e que lê escondido e fica chocado/fascinado pelo conteúdo!!!) e diálogos excelentes. Não existe praticamente nenhuma enrolação e tudo acontece muito rápido. É uma comédia romântica clássica e divertidíssima.

Assista se você: ama clichês bem feitos e quer rir de situações ridículas (mas que funcionam na história)