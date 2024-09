O que acontece com protagonistas após a morte de Molina em 'Mania de Você'?

No capítulo de quinta-feira (19), o assassinato de Molina (Rodrigo Lombardi) irá mudar a trajetória dos quatro protagonistas na novela "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Luma (Agatha Moreira) vai perder tudo e virar pobre. Após a morte do pai adotivo, ela se casa com Mavi (Chay Suede) que lhe dá um golpe e fica com toda sua fortuna. Após 10 anos, veremos a filha de Cecília (Simone Spoladore) morando em São Paulo e trabalhando como motorista de aplicativo.

Luma (Agatha Moreira) na segunda fase de 'Mania de Você' Imagem: Manoella Mello/Globo

Após a morte de Molina, Viola (Gabz) volta para o Rio de Janeiro. Por lá, após a passagem de tempo, ela vence um reality show de culinária e se torna uma das grandes chefs de cozinha do país.

Viola (Gabz) se torn uma grande chef de cozinha em 'Mania de Você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Rudá (Nicolas Prattes) se torna o principal suspeito da morte do vilão. Por isso, ele foge para Portugal, onde trabalhará como garçom sexy. No novo país, ele também se envolverá romanticamente com Felipa (Joana de Verona).

Rudá (Nicolas Prattes) e Felipa (Joana de Verona) em 'Mania de Você' Imagem: Ana Lopes Gomes/Globo

Mavi continua em Angra dos Reis e monta um grande resort de luxo no local. Após uma década, ele continua apaixonado por Viola e consegue atrair a amada de volta ao local, onde abre um restaurante para ela comandar.

Mavi (Chay Suede) após a passagem de tempo de 'Mania de Você' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.