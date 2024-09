'O Filho de Mil Homens': como será a adaptação de Valter Hugo Mãe na Netflix

Uma das produções mais aguardadas da Netflix, a adaptação de O Filho de Mil Homens, livro de Valter Hugo Mãe lançado em 2015, teve os seus primeiros detalhes divulgados pela plataforma de streaming. Em um anúncio de início de diversas produções nacionais, a Netflix deu ênfase ao filme, escrito e dirigido por Daniel Rezende.

O longa terá Rodrigo Santoro como Crisóstomo, um pescador solitário que, aos 40 anos, sente o vazio da ausência de um filho e sonha em ser pai. Conforme a sinopse oficial divulgada pela Netflix, "em sua busca por relacionamentos verdadeiros e profundos, Crisóstomo encontra Camilo, um menino órfão, e decide criá-lo, construindo uma família atípica e singular. Acreditando que "quando se sonha tão grande a realidade aprende", a narrativa explora a beleza e a complexidade das relações humanas, abordando temas como aceitação e a construção de novos laços familiares."

O Filho de Mil Homens contará também com Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad no elenco. O longa foi gravado em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e cidades do interior da Bahia.

No mesmo dia em que a Netflix anunciou o início de filmagens, Santoro também celebrou a produção em seu Instagram. Na publicação, o ator escreveu: "O Filho de Mil Homens, da obra literária de Valter Hugo Mãe, é uma das histórias mais arrebatadoras que já li. É uma honra trabalhar nessa adaptação para o cinema, e que alegria de reencontrar o diretor Daniel Rezende. Espero que a comovente história do pescador Crisóstomo também emocione vocês". Veja aqui .

Em 2007, Valter Hugo Mãe recebeu o prêmio José Saramago pelo livro O Remorso de Baltazar Serapião. A obra, assim como O Filho de Mil Homens, está disponível no Brasil pela editora Biblioteca Azul. Ainda não há previsão de estreia para O Filho de Mil Homens na Netflix.