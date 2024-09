Mulher Melão enumera fetiches inusitados dos fãs: 'Pote com saliva'

Renata Frisson, 37, mais conhecida como Mulher Melão, contou alguns pedidos inusitados que já recebeu de seus fãs.

O que aconteceu

A modelo, que produz conteúdo adulto, afirma que recebe pedidos peculiares com frequência. "Já me pediram para enviar um pote com saliva. Foi um dos mais estranhos que já recebi. Teve um que quis que eu gravasse um vídeo com o pé sujo de Nutella. Eu achei engraçado, mas aceitei", contou em entrevista à revista Quem.

Melão ainda relatou que um fã já quis que ela se fantasiasse de Xuxa. "Achei bem inusitado, mas entendi que eles gostam dessa mistura de fantasia com sensualidade."

Renata comentou sobre pedidos mais recorrentes, como a compra de calcinhas usadas. "Muita gente pede isso, já virou algo comum."