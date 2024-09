Lady Gaga conta motivo de nunca ter respondido aos boatos de que era homem

Lady Gaga, 38, decidiu abrir o jogo sobre nunca ter se manifestado sobre os boatos de que ela era um homem.

O que aconteceu

Os rumores surgiram logo início da carreira da artista. A cantora explicou o motivo para ignorar o assunto durante anos em conversa com o empresário Bill Gates no programa 'What's Next? The Future With Bill Gates'. "Quando eu estava com meus 20 e poucos anos, havia esse rumor que eu era um homem".

Gaga relembrou que já foi abordada com essa pergunta por diversas vezes, em todos os cantos do mundo. "Eu viajei o mundo inteiro, fiz turnês e promovi os meus discos, e em quase todas as entrevistas, (...) eu me sentava e perguntavam: 'há um rumor que você é um homem, você tem algo a dizer a respeito disso?'".

A estrela, então, quebrou o silêncio sobre o assunto. "O motivo de não responder essa questão é porque eu não me sentia uma vítima dessa mentira, eu pensava: 'o que uma criança acusada da mesma coisa pensará se ver uma figura pública como eu me sentindo envergonhada por isso?'".

Atualmente, ela acumula 13 troféus do Grammy e um Oscar - vencido na categoria de Melhor Canção Original de 2019 pelo hit 'Shallow', parte da trilha de 'Nasce Uma Estrela' (2018). Além disso, a atriz é intérprete da personagem Arlequina em Coringa: Delírio a Dois' (2024), continuação de 'Coringa' (2019).