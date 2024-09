Kidman sofreu bullying por ser alta e odiava seu corpo: 'Queria ter 1,57m'

Nicole Kidman, 57, contou ter sofrido bullying na infância por ser alta - fato que, segundo ela, a fez crescer "odiando o próprio corpo".

O que aconteceu

A atriz admitiu que passou boa parte da vida desejando ser mais baixa e curvilínea. "Você consegue acreditar? Me atacavam e não era legal. A minha vida inteira, eu queria ter curvas e 1,57 m de altura", contou, bem-humorada, à revista People.

Isso só começou a mudar quando, no início de sua carreira em Hollywood, ela foi convidada pelo estilista John Galliano, 63, a desfilar com um vestido desenhado por ele. "De repente, ter 1,80 m e ser completamente magra e sem peitos significava 'ótimo, vamos te vestir'."

O convite do designer da moda fez Nicole sentir que estava entrando em um conto de fadas. "Eu era uma ruiva, branquela, com 1,80m aos 14 anos. Então, quando tive acesso a esse mundo novo, me senti como uma garotinha com a oportunidade de entrar numa espécie de universo fantástico."