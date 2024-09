Juliana Baroni sobre despedida das Paquitas: 'Saímos como traidoras'

Juliana Baroni, 46, revelou que a despedida de sua geração das Paquitas gerou tensão.

O que aconteceu

A atriz explicou o que causou a situação no programa Conversa com Bial (GNT) desta quarta-feira (18). Bárbara Borges e Stephanie Lourenço também participaram do episódio.

Juliana Baroni contou que a demissão em massa aconteceu por causa do livro "Sonhos de Paquita - Nos bastidores do Xou". João Henrique Schiller, ex-diretor do programa, tinha a intenção de expor os desabafos e depoimentos das Paquitas, inclusive os assédios morais que sofriam de Marlene Mattos.

De acordo com a ex-Catuxa Jujuba, Xuxa também ficou incomodada com o livro. "Teve muito mal-entendido por causa do livro. Até a própria Xuxa achava que a gente estava querendo destruir a carreira dela. Saímos meio como traidoras da história e foi pesado isso. Quando entrei no palco pela última vez para passar o bastão para a nova geração, foi um dos piores dias da minha vida", admitiu.

Baroni ainda opinou sobre o documentário "Pra sempre Paquitas" (Globoplay), que trata sobre a época. "É a oportunidade de contar melhor essa história 30 anos depois, com distanciamento, maturidade e com leveza, se é que é possível dizer isso. Foi uma catarse para a minha geração de Paquitas", finalizou.