Rock in Rio: Jão muda estrutura do Palco Mundo e promete show inovador

Jão é a primeira atração do Palco Mundo nesta quinta-feira (19), e promete apresentar um show inovador em vários aspectos.

O músico mudou o Palco Mundo e deve receber parte do público em cima do palco. Ele deve apresentar uma estrutura de 26 metros até então inédita no festival.

Ele também começará o show já na entrevista para o Multishow e seguirá direto para o palco. Esse formato de transmissão também é inédito.

Segundo fontes próximas ao artista, o projeto é fazer um videoclipe de uma hora ao vivo. A ideia é fazê-lo sem prejudicar a experiência de quem está no festival.

Jão viaja o Brasil com a Superturnê, que promove o álbum "Super". Mais de 300 mil pessoas já assistiram à turnê. O álbum rendeu duas indicações ao Grammy Latino: na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro e Melhor Canção em Língua Portuguesa, com "Alinhamento Milenar".