Grávida, Duda Reis revela se pretende ter mais filhos

Duda Reis, 23, contou se pretende ter mais filhos após o nascimento da filha que espera. Ela está no quinto mês de gestação da primogênita, Aurora, fruto de seu casamento com Du Nunes, 32.

O que aconteceu

Questionada por um seguidor se pretende ter mais filhos, a influenciadora confirmou que quer dar, pelo menos, um irmão para Aurora. "A gente sempre quis ter dois. O Eduardo está tentando me convencer a ter três", declarou, por meio da caixinha de perguntas e respostas do Instagram.

Duda acrescentou que não pretende esperar muito para providenciar o segundo herdeiro. "Pretendo ter filhos seguidos, na verdade. O que a gente imagina é, nos 10 meses de vida da Aurora, já preparar o segundo neném."

Ela contou também que ainda não fez a opção por parto normal ou cesárea nesta primeira gestação. "Vai ser do jeito que Deus quiser e minha filha quiser. Eu não estou neurótica com isso. Prefiro me surpreender. Tenho uma médica maravilhosa ao meu lado e confio nela. Minha médica vai sugerir o que é melhor para nós, e vai ser incrível."