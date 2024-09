Pernambucana faz história ao se tornar 1ª mãe a vencer Miss Universe Brasil

Nesta quinta-feira (19), a Miss Pernambuco, Luana Cavalcante, fez história ao ser a primeira mãe eleita Miss Universe Brasil, em São Paulo. Ela vai para o Miss Universo 2024 que acontecerá no México em novembro.

Luana tem 25 anos e, além de atriz e modelo internacional, é mãe do pequeno Pedro, de 4 anos.

Quando as regras do concurso mudaram, com minha carreira na moda e no cinema já consolidadas e meu filho, Pedro, hoje com 4 anos e já alfabetizado, resolvi retomar o projeto [e disputar o Miss Brasil], pois gosto de terminar tudo o que começo e ir até o fim e o mais alto possível. Decidi participar no MUB com a intenção de [ganhar e] trazer a coroa do Miss Universe para o Brasil. Luana Cavalcante, em entrevista a Splash antes de vencer o Miss Brasil

A Miss Alagoas, Gabriele Marinho, ficou em 2ª lugar; e a Miss Rio de Janeiro, Maria Fabiana Mata, ficou em terceiro.

Top 2 com a Miss Alagoas, Gabriele Marinho (vice) com a Miss Pernambuco, Luana Cavalcante, ganhadora do Miss Brasil Imagem: Reprodução/YouTube

Como foi o concurso

O evento foi transmitido pela Claro TV+/NET e pelo canal do YouTube do Miss Brasil — clique aqui para assistir. A apresentação foi de Julia Gama, Miss Brasil e Vice Miss Universo 2020.

Atrasado 55 minutos, o Miss Brasil começou com uma coreografia de cinco homens e Julia Gama dando as boas-vindas. Não houve apresentação das candidatas nem anúncio das semifinalistas, e um intervalo comercial foi chamado.

Das 27 candidatas inscritas, apenas 26 estavam no palco, mas a ausência não foi explicada aos espectadores. Pelas redes sociais, a coordenação paraibana do concurso afirmou que Ana Kezya Alves, que representava o estado, apresentou sintomas de infecção de garganta com agravamento do quadro clínico para febre e calafrios.

"[Ela acabou] sendo atendida por equipe médica, mas não apresentou melhoras. Nossa miss, após ser medicada e não tendo melhoras, preferiu se retirar do concurso para terminar o tratamento médico, pondo fim ao sonho da conquista da coroa", informou a nota oficial do Miss Universe Paraíba.

Então, foi anunciado o Top 13: Goiás, Distrito Federal, Acre, Pará, Rio Grande do Norte, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Alagoas, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco e Miss Rio Grande do Sul.

Wanessa Camargo cantou no terceiro bloco. Ela foi a atração musical durante o desfile de traje de banho do Top 13. As candidatas também desfilaram em traje de gala no quarto bloco. Os jurados somaram votos para definir seis integrantes do Top 7 (a sétima garantiu vaga pelo voto popular).

Formaram o Top 7: Rio Grande do Sul (escolhida pelo voto popular), Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Espírito Santo.

As três finalistas em ordem aleatória escolhidas após etapa das perguntas: Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco.

Top 3 do Miss Universe Brasil 2023: Rio de Janeiro, Alagoas e Pernambuco Imagem: Reprodução/YouTube

A noite teve presença especial da atual Miss Universo, Sheynnis Palacios, da Nicarágua. É a primeira vez em 14 anos que uma Miss Universo reinante vem ao Brasil na coroação de uma brasileira. Ela chegou ao Brasil nesta semana somente para participar do evento, com direito a desfile e discurso em espanhol — e arriscando em português no início.

"É um prazer estar aqui com vocês. Eu falo espanhol, mas quero aprender português. Eu amo o povo brasileiro. É um prazer estar aqui, é realmente uma honra. Me sinto abençoada e agradecida por ter quase meu último desfile como Miss Universo no meu país preferido desde que sou criança: aqui, o Brasil", falou a nicaraguense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023.

O Miss Universe Brasil e, claro, o Miss Universo, é uma plataforma de enfoque e de muita visibilidade ao redor do mundo. Cada uma das candidatas que hoje participaram e representaram cada estado desse lindo Brasil fez isso com muito orgulho. Hoje, o mundo sabe o quão maravilhoso que é, e quanto maravilhosas são as mulheres brasileiras. (...) Quero dizer a todos que se sintam orgulhosos e apoiem sua rainha, porque vão os representar com muito amor e carinho, e ser voz para cada um de vocês. Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023

Julia Gama, Miss Brasil 2020 e Vice Miss Universo 2020, ao lado de Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram @juliawgama

Julia Gama foi homenageada e chorou. O CEO do concurso, Gerson Antonelli, discursou e disse que precisava dar esse momento para a miss e apresentadora. Gama não passou o título de Miss Brasil 2020 para a Miss Brasil 2021, Teresa Santos, quando a franquia estava com outros donos. Ela havia sido "desconvidada" pelo evento.

Julia Gama chora após homenagem e conseguir desfilar com faixa de Miss Brasil 2020; ela não se despediu do título em 2021 Imagem: Reprodução/YouTube

A Miss Brasil 2023, Maria Eduarda Brechane, não esteve presente no evento devido ao intercâmbio na Itália e conflito de datas. Ela deixou uma mensagem nas redes sociais poucas horas antes da final: "Essa história está longe do fim. Muito obrigada, Brasil, por tudo! A Maria, de apenas 8 anos de idade, realizou o sonho dela e hoje nós somos Brasil".

Conheça as candidatas do Miss Brasil 2024

Miss Acre 2024, Laryssa Costa, advogada e empresária de 30 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Alagoas 2024, Gabriele Marinho, modelo e estudante de direito de 30 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Amapá 2024, Joana Flexa, estudante de pedagogia de 21 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Amazonas 2024, Ana Sarah Barreto, estudante de segurança pública de 22 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Bahia 2024, Daniela Ataides, formada em educação física e gestão de recursos humanos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Ceará 2024, Kellen Alves, nutricionista de 30 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Distrito Federal 2024, Suamy Goulart, médica e professora universitária de 32 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Espírito Santo 2024, Letícia Galvão, médica veterinária de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Goiás 2024, Lara Borges, bacharel em direito de 29 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Maranhão 2024, Ane Caroline Diniz, enfermeira de 27 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Mato Grosso 2024, Calita Franciele, bióloga de 23 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Mato Grosso do Sul 2024, Lulu Oliveira, formada em gastronomia e artista de balões de 41 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Minas Gerais 2024, Tatiana Gonçalves, modelo e empreendedora de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Pará 2024, Kissia Oliveira, modelo de 35 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Paraíba 2024, Ana Kezya Alves, cantora e modelo de 33 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Paraná 2024, Taynara Gargantini, modelo e empresária de 34 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Pernambuco 2024, Luana Cavalcante, atriz e modelo de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Piauí 2024, Gabriela Pessoa, estudante de nutrição de 19 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rio de Janeiro 2024, Maria Fabiana Mata, modelo de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rio Grande do Norte 2024, Rita Leão, terapeuta holística de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rio Grande do Sul 2024, Eduarda Dallagnol, estudante de direito de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rondônia 2024, Renata Dantas, modelo e empreendedora de 37 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Roraima 2024, Karol Falcão, modelo de 24 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Santa Catarina 2024, Carolina Schüler, secretária executiva de 32 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss São Paulo 2024, Milla Vieira, modelo de 33 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Sergipe 2024, Milena Cassiano, modelo de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial