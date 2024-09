Ferrugem defende outros estilos no Rock in Rio: 'Nunca foi só sobre rock'

Ferrugem se apresentou no Palco Sunset do Rock in Rio, nesta quinta-feira (19), e celebrou a abertura para novos estilos musicais no festival, a exemplo do pagode.

O que aconteceu

Cantor afirmou que tinha expectativa de ser convidado para subir ao palco no RiR e se mostrou feliz pela oportunidade. "Tinha uma bagagem e uma expectativa muito grande de um dia isso acontecer. O festival enxergou que eu tinha espaço, a galera veio abaixo cantando com a gente, lotado, entupido de gente, e eu percebi que o pagode tem espaço no Rock in Rio", declarou em entrevista ao Toca.

Ferrugem ressaltou que o rock do festival não é sinônimo apenas de rock and roll. "O Rock in Rio nunca foi só rock. O festival foi construído por artistas brasileiros, então nada mais justo do que ter nossa cultura aqui. E o rock nunca foi de rock and roll, mas de se mexer, aquela gíria americana".

19.set.2024 - Ferrugem recebe Gilsons no Palco Sunset do quarto dia de Rock in Rio Imagem: Leo Franco/AgNews

O trio Gilsons, que subiu ao palco ao lado de Ferrugem, também se mostrou favorável a novos ritmos no festival. "É muito importante porque a música brasileira não é um gênero só e o Rock in Rio sempre trouxe essa mistura, essa proposta. Nada mais justo ser um evento que contemple todos os brasileiros", falou.

Na semana passada, BNegão, do Planet Hemp, gerou polêmica ao criticar a inclusão de sertanejo. O artista afirmou que, se fosse o organizador do evento, não convidaria artistas sertanejos para tocar — neste ano, o festival terá um especial Para Sempre Sertanejo no dia 21, Dia Brasil.