'Esfrega a piriquita': Larissa, Fernanda e Babi brigam feio por limpeza

Na manhã desta quinta-feira (19), os peões da sede entraram em uma briga generalizada devido a uma reclamação sobre a higiene de peoas.

O que aconteceu

A confusão começou com a reclamação de algumas meninas sobre o banheiro estar sujo de sangue. Suelen teria enviado uma indireta para Fernanda Campos e Babi Muniz, depois de ouvir na noite anterior que uma das peoas havia pedido um o.b.. Elas se sentiram desconfortáveis da forma que foi feita a queixa, argumentando que foi dito de forma que todos os participantes ouvissem.

Em um desabafo entre a ex-panicat e a ex-affair de Neymar e Flor, Muniz disparou: "Desculpa o palavreado, mas eu vou esfregar a minha piriquita na cara dos outros. Deixa eu focar no meu serviço."

Então, Larissa Tomásia ouve a fala da modelo e imediatamente tira satisfação com a dupla, dando início à briga:

Babi: "Eu esfrego mesmo, você quer ver? Quer ver se eu estou menstruada? Por que não fala na p**** da minha cara e fica falando ai em cima? Vem ver.

Larissa: "Venha aqui esfregar na minha cara!"

Babi: "Eu quero você se f***, flopada, ridícula! Dois realities show! Baixa! "

Larissa: "Preguiçosa, faz nada nenhuma aqui. Só dorme! Você é inútil. Irrelevante no jogo!"

Babi: "Não faço mesmo! Vai me obrigar? Vem aqui então me obrigar!"

Larissa: "Vem aqui esfregar a piriquita na minha cara! Baixa, tu é baixa!"

Babi: "Vá tomar no seu c*! Você não viu nada, querida. Viu nada, mulher!"

Larissa: "Você também não viu nada, amor. Do mesmo jeito, tu não tem coragem pra peitar ninguém. Vem bater de frente aqui! Vem! Garanto a tu que não esfrega não!"

Babi: "Fala se eu não esfrego o piriquito no seu travesseiro não."

Larissa: "Não tem c**** não! Não é mulher o suficiente!"

Babi: "Ah, vai trabalhar minha filha, vá fazer alguma coisa da sua vida. Vá ariar uma panela, vá lavar uma louça! Vá arrumar tua cama!"

Larissa: "Tu só fala pelas costas! Ô mulher, tu nem sabe o que tá falando. Eu sou uma das que mais faz aqui, tu só faz dormir. Cala tua boca."

Babi: "Vem calar!"

Larissa para Fernanda: "Tu não tem opinião não, Maria vai com as outras! Manda o Zaac! Vai lá Zaac, defender!

Zaac: "Aqui por acaso é a Fazenda da limpeza? Não é. Seu trabalho aqui não é ficar limpando não. Não quer, não limpa. Oxe, apareceu do nada?"

Suelen se juntou a Larissa e disparou contra Zaac e Fernanda:

Suelen: "Rapazinho! Síndrome de perseguição. Precisa se juntar pra defender. Sozinha você não bate, não vem, querida. Você é fraca, argumento fraco! E você, meu filho. Precisa deles pra se defender.

Zaac: "A galinha tá aqui no meu ouvido e eu não consigo ouvir você!"

Fernada: "Desce aqui, minha filha. Vem aqui."

Suelen: "Cuidado com a boquinha, querida. Você é fraca e sabe que é. Por isso precisa de gente pra te defender. Sozinha não tem c*****."

Zaac: "Agora eu tô ouvindo, como começou?"

Suelen: "Seu saco de m****, cala a boca!"

Zaac: "Ah é, tá bom. Obrigado!"

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso

