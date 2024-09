Diretora de 'Agatha Desde Sempre' festeja 1º nu feminino do MCU: 'Orgulho'

Jac Schaeffer, 45, festejou a oportunidade de incluir em sua nova série, "Agatha Desde Sempre" (Disney+), a primeira cena de nudez feminina da história do MCU.

O que aconteceu

Os primeiros episódios da atração contêm uma sequência em que Agatha (Kathryn Hahn) emerge completamente nua de um feitiço lançado por Wanda (Elizabeth Olsen) sobre ela.

Segundo Schaeffer, a nudez da protagonista não estava no roteiro e foi ideia de Kathryn. "Ela veio até mim dizendo: 'Você acha que Agatha realmente iria atrás de um roupão [como indicava o roteiro]? Eu acho que ela só iria embora nua'. Como ela estava disposta, fomos até Kevin [Feige, 51, chefe do Marvel Studios] negociar. A primeira reação dele foi de surpresa, mas, no fim das contas, a aprovação veio", comemorou ela, em entrevista ao portal TVLine.

Na visão da diretora, a sequência tem tudo a ver com o perfil de Agatha. "É um momento sobre uma bruxa que sabe quais são suas prioridades. Naquele momento, ela precisa de respostas, e ela não se importa se está nua ou não."

Ela admite estar orgulhosa da ousadia e pioneirismo que esse momento da série representa. "Honestamente, a nudez é um ponto de orgulho para nós. A cena não é exploratória, nem sexual, e faz todo o sentido para a personagem."