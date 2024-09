Dieguinho: Com treta geral, A Fazenda conseguiu instaurar ranço em 4 dias

A Fazenda 16 (Record) teve uma manhã caótica e uma série de brigas entre os peões.

Babi e Larissa declararam guerra uma contra a outra, com direito a promessa de punição "gravíssima" de propósito.

Yuri também brigou com Sacha Bali, enquanto Zé Love "comprou briga" com vários participantes. "Tem treta para tudo quanto é lado. O ranço se instaurou em quatro dias de reality", avalia Dieguinho.

Com vários "nichos de tretas", o reality ainda não tem "dois grupões" formados — o que é ótimo, avalia Kerline. "Achei que Babi fosse ser uma mosca morta, mas já vi que ela não vai levar tapa na cara de graça", disse.

Já Larissa tem soado "forçada" nas polêmicas — "muito bem instruída" e com uma cabeça diferente do BBB em que participou. "Meu medo é ela se destemperar", avalia Kerline. "É legal ter polêmica, mas com dose moderada".

Outra peoa que preocupa é Suelen. "Ela já brigou com todo mundo", disse Kerline. "Temos uma treta generalizada, o que é muito bom".

É a primeira semana. Todo mundo está desesperado para ser visto e notado, porque quem é bonzinho não tem visibilidade e tempo de tela. A Fazenda é isso: causar Kerline

Brigas sem motivo podem saturar

Dieguinho diz que não é normal o ritmo acelerado de tretas e brigas do elenco dessa temporada. "Isso tudo é desespero e vontade dessas pessoas de não sair na primeira semana".

Para se manterem relevantes, os peões "cavam brigas por motivos bobos", diz Dieguinho, o que pode se revelar um problema. "Se continuar, há uma tendência do público saturar; cansar".

Caso as brigas "sem motivo" virem rotina, será preciso "pulso" da direção do programa para controlar. "Não é que a gente não queira treta. É que se só tiver treta, vai ficar pesado de assistir. A gente quer histórias, enredo, narrativas, competição, disputas entre grupos".

Assista à íntegra do Central Splash:

