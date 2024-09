Camila Moura chora no reality 'A Fazenda' ao falar de Lucas Buda

Camila Moura chorou ao falar sobre o ex-marido, o ex-BBB Lucas Buda, na noite desta quarta-feira, 18. Participante do reality show A Fazenda, da TV Record, ela conversou com colegas de confinamento sobre o fim do relacionamento e revelou que eles não se falam há meses.

Enquanto se arrumava para o encontro ao vivo com a apresentadora Adriane Galisteu, na companhia de Larissa Tomásia e Raquel Brito, Camila foi surpreendida pela pergunta de Sacha Bali: "Você acha que seu ex pode estar no Paiol?". Ele insistiu: "Se ele estiver, a galera vai querer que ele suba [para a sede]. Está preparada para isso?", indagou.

Camila não conseguiu conter as lágrimas, mas foi enfática. "Modéstia à parte, se ele aceitou isso, é muito vacilo. É pegar tudo que a gente viveu, nesses 16 anos, e tornar em pão e circo. Trazer o nosso casamento à luz do Brasil de novo não é bacana".

Sacha cogitou que Buda poderia ter aceitado um convite do programa na tentativa de limpar sua imagem, mas não convenceu a professora. "Se ele quer limpar a imagem dele, que consiga isso com o tempo, mas não venha em cima de manchar a minha". Ela ressaltou que deseja se desvencilhar da imagem do ex-marido e criar uma nova trajetória para sua vida.

"Não é que eu tenho ódio, só quero distância para tocar a minha vida sem ser 'ex' de alguém. Sou professora, historiadora, sei três idiomas, faço mestrado, mas tive que largar tudo. Quero ser uma mulher capaz de se livrar de uma situação muito esdrúxula", afirmou.

Lucas Buda entrou no Big Brother Brasil 24 casado com Camila Moura, que decidiu pedir o divórcio enquanto ele ainda estava confinado. A escolha foi justificada atitudes do capoeirista dentro do reality show que desagradaram Camila, como flertes com outra participante. Perguntado se ele assistiria sua participação em A Fazenda, Buda disse a seus seguidores do Instagram que torce pelo bem e pela felicidade da ex-mulher, mas que não irá acompanhar o programa.