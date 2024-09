Bárbara: 'O melhor nome para Zé Love é Zero Love, ele é muito estourado'

Bárbara Saryne e Chico Barney repercutiram a manhã intensa que rolou em A Fazenda 16 (Record). Antes das 10h, Zé Love havia discutido com Júlia Samoura e Sacha Bali, em decorrência de uma outra briga entre Larissa Tomásia, Fernanda Campos e Babi Muniz.

"O Zé Love não permite que ninguém confronte ele, qualquer tipo de argumentação ele fica muito alterado rápido, de maneira radical", analisa Chico Barney. "Que ódio é esse? Não é uma hipocrisia o nome dele? Tinha que ser Zé Hate."

"Eu achava que ele era só amor", brinca Bárbara. "Ele não gosta do diálogo, qualquer coisa que alguém fala ele vai de 0 a 100. Um excelente participante de reality, só me preocupo com a possibilidade de expulsão."

A comentarista diz que talvez por prever esse comportamento reativo, o diretor da atração, Rodrigo Carelli, tenha montado o maior elenco do programa rural. "Ele não aceita que ninguém o contrarie e parece que ele tem que dar a palavra final."

"O Zé Love é zero contexto, zero argumento, ele vai com tudo, um kamikaze", diz Chico.

"O melhor nome para ele seria Zero Love", diz Bárbara.

Ele é muito estourado. Essa briga não tem o menor sentido é só xingamento atrás de xingamento, não tem argumento e nem contexto. Parece que ele explodiu e atacou quem estava na frente dele. completa Bárbara.

"Zero Love é o apelido dele, vamos chamar ele assim agora", se diverte Chico.

