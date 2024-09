Bárbara: 'Globo poderia aproveitar muito mais Ana Clara no Estrela da Casa'

No Festival de terça-feira (17) do Estrela da Casa, Bárbara Saryne esteve presente na plateia dos Estúdios Globo acompanhando o programa ao vivo e contou suas percepções no Central Splash desta quarta-feira (18).

"Primeiro, eu queria chamar atenção para a Ana Clara, que brilhou, ela toma conta de tudo", começa Bárbara. "Nos intervalos, ela está sempre interagindo com o pessoal, desde os ensaios antes do programa."

Até rola uma brincadeira do pessoal da produção que fala: 'Começou o stand up da Ana Clara'. Ela faz graça, ensaia de pantufa —na hora do ar, ela corre e põe o sapato. Ela cantou Katy Perry, cantou a abertura do reality. Ela brincou que iria falar inglês com a Katy.

Ela explicou que a produção do programa estava muito empolgada com a participação de Katy Perry no Estrela da Casa. A cantora visitou os confinados, conheceu a casa e ainda deu alguns conselhos para os novatos na vida artística. "Ana Clara brincou que iria tomar uma tequila para falar com a Katy Perry".

Falando de Ana Clara, acho que a Globo poderia aproveitá-la mais, porque nos bastidores ela brinca muito e isso poderia ir ao ar. No programa a gente sente que ela só chama os VTs.

A comentarista explica que, no ao vivo, os VTs não são exibidos para evitar que os participantes que estão se apresentando ouçam. "A gente só tem a Ana Clara e ela segura muito bem esse show, as apresentações são detalhes."