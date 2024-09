Influencer casado com 5 mulheres faz harmonização íntima: 'Mais confiante'

Arthur O Urso passou por uma harmonização íntima após se identificar como ubersexual.

O que aconteceu

O influenciador casado com 5 mulheres assumiu ser ubersexual antes do procedimento. A denominação é usada por homens com traços de masculinidade clássica que se preocupam com o autocuidado e a estética.

Ele realizou a harmonização íntima recentemente, que aumenta o volume e melhora a estética da região, e teve aprovação das esposas. "Esse procedimento foi uma escolha pessoal, algo que me faz sentir bem comigo mesmo e mais confiante", confirmou em trecho divulgado para a seção Ela, do jornal O Globo.

Arthur O Urso confessou que não se importa com as críticas. "Sempre fui adepto do autocuidado e vejo esse tipo de intervenção como uma forma de continuar me sentindo bem e seguro com meu corpo. Faço isso por mim, para me sentir melhor. As críticas não me afetam, o importante é que eu e minhas esposas estamos felizes com a decisão."