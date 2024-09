Anna Delvey exibe tornozeleira eletrônica personalizada no 'Dança dos Famosos' dos EUA

Anna Delvey, golpista russa que enganou a elite americana se passando por herdeira, ficou famosa mundialmente após inspirar a série Inventando Anna, da Netflix. Em prisão domiciliar desde 2022, ela foi convidada para participar da atual edição do Dancing with the Stars, o "Dança dos Famosos" dos Estados Unidos.

Na estreia da 33ª edição do programa, que foi ao ar na terça, 17, Anna exibiu uma tornozeleira eletrônica personalizada, combinando com as cores da roupa.

Ao lado de seu parceiro de dança, o profissional Ezra Sosa, entrou na pista ao som de Espresso, de Sabrina Carpenter. O estilo escolhido para o episódio foi o chá-chá-chá, dança latino-americana vinda de Cuba. Assista à apresentação:

Comentários feitos no perfil oficial do programa no Instagram mostram críticas à participação da golpista na temporada. "Tornozeleiras eletrônicas não são icônicas. Ela não deveria estar neste programa", comentou uma pessoa, em inglês. "Simplesmente, não. A quantidade de pessoas que mereciam esse lugar e não conseguiram por causa dela me enfurece. Ezra [Sosa] merecia algo melhor. Os espectadores mereciam algo melhor", escreveu outra.

Anna, cujo verdadeiro sobrenome é Sorokin, passou a década de 2010 vivendo com muito luxo por Manhattan, área nobre de Nova York, Estados Unidos. Em 2019, ela foi condenada a 12 anos de prisão por furto e uma série de outros crimes incluindo o roubo de mais de 200 mil dólares de investidores, bancos e amigos. Anna, hoje com 33 anos, passou três anos na prisão e recebeu liberdade condicional por bom comportamento em fevereiro de 2021.

Em março de 2021, ela foi presa novamente pela imigração dos EUA por permanecer no país além do tempo em seu visto. No início de outubro de 2022, Anna pagou uma fiança de 100 mil dólares e, desde então, está em prisão domiciliar em Manhattan, com uso de tornozeleira eletrônica.

No Instagram, Anna soma mais de 1 milhão de seguidores. Ela vem compartilhando imagens dos bastidores do reality de dança e pedindo votos dos espectadores.