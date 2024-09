39 cirurgias: ator conta como lida com reações à sua doença rara

Uma das estrelas do filme "A Different Man", da A24, o ator Adam Pearson revela como aprendeu a lidar com a neurofibromatose e como sua condição abriu portas no cinema.

O que aconteceu

Em entrevista à revista People, Pearson conta que já está acostumado com os olhares em sua direção. O britânico de 39 anos declarou que aprendeu a antecipar a reação das pessoas e tem, ele mesmo, uma abordagem quando chega a algum lugar.

Você entra e vai em frente. Tipo: olá, meu nome é Adam. Eu sou novo aqui. Vamos ser amigos [...] Entro em tudo com a cabeça limpa e o coração cheio.

Olhares curiosos acontecem por conta da aparência de Pearson. O rosto do ator é cobertor por tumores por conta da neurofibromatose tipo um que acomete o organismo de Pearson desde a infância.

Aos cinco anos, o britânico bateu a cabeça e o inchaço causado pelo impacto não demonstrava melhora. Após longa investigação entre especialistas, Pearson foi diagnosticado com a doença que causa tumores, em sua maioria, benignos. Em apenas três anos, os tumores progrediram a ponto de desfigurar o rosto do então garoto.

Adam Pearson durante a infância. Aos oito anos, seu rosto já apresentava sinais dos tumores causados pela neurofibromatose Imagem: Reprodução/Adam Pearson via People

Aparência foi motivo de bullyling durante a idade escolar. Segundo Pearson, apelidos como "homem elefante" e "corcunda de Notre Dame", ambos em referência a personagens de filmes, eram utilizados pelos demais para se referir a ele. "O ensino médio foi particularmente doloroso. Eu respirava fundo antes de passar pelos portões e tentar aguentar", conta.

Distúrbio neurogenético enfrentado por Pearson não tem cura. Após perder a visão de um dos olhos e passar por 39 cirurgias para retirar parte dos tumores, o ator explica que vive em um "constante ciclo", já que os tumores "voltam a crescer lentamente". Porém, mesmo com as dificuldades causadas pela sua doença, Pearson se esforça para manter o otimismo.

Você pode ficar preso naquele: 'Não é justo. Por que a vida é tão cruel?'. Mas isso não resolve nada

Irmão gêmeo de Pearson também tem o distúrbio. Apesar de ter a doença, Neil não apresenta sinais externos para os tumores, como é o caso de Adam. Segundo Pearson, o irmão sofre com a perda de memória de curto prazo e epilepsia por conta da neurofibromatose.

Meu irmão e eu fomos criados para viver a vida que temos, e não lamentar pela vida que não temos Adam Pearson à People

Adam Pearson e irmão gêmeo, Neil, que também tem neurofibromatose, porém não apresenta os mesmos sintomas que o ator Imagem: Reprodução/Adam Pearson via People

Ator é conhecido por diferentes habilidades artísticas. Além de estrelar longas, Pearson também participa de documentários e reality shows, como a versão inglesa do MarsterChef. Em sua cidade natal, Croydon, o britânico ainda se arrisca como DJ no pub local. "Gostam de mim e, felizmente, as pessoas parecem concordar com o que faço", comemora Pearson, que se define com humor como "o deficiente favorito de Deus".

Carreira no cinema aconteceu "por acidente". Pearson trabalhava como produtor de televisão quando recebeu uma ligação de uma instituição de caridade, que o abordou por conta de sua desfiguração facial, característica procurada pelos responsáveis de um filme que seria rodado. O longa em questão era Under the skin (Sob a pele), em que Pearson contracenou com Scarlett Johansson. "Minha deficiência abriu muito mais portas do que fechou", conta.

Em sua trajetória no cinema, Pearson busca enfrentar o preconceito e abrir portas para pessoas com deficiência. O ator estrelou também o filme "Chained for Life", do diretor Aaron Schimberg, em que sua aparência faz parte do contexto da história. "Qualquer coisa que eu possa fazer para desestigmatizar a deficiência é uma coisa boa", diz.

Se as pessoas quiserem conversar, vamos conversar. Sei que alguns membros da comunidade de deficientes dizem: 'Não é meu trabalho educá-los sobre a deficiência'. Mas nós somos os especialistas. Acho que se não estou educando, estou sendo imprudente e irresponsável Adam Pearson

Indústria do cinema é "preguiçosa" no que diz respeito a deficiências. Para o ator, não há representantes da causa o suficiente em Hollywood, participando do processo criativo dos filmes. "Fico frustrado quando as pessoas fingem que não conseguem encontrar [pessoas com deficiência]". Para garantir que haja avanço na representatividade na indústria do entretenimento, Pearson afirma que seguirá sendo um rosto e uma voz para a mudança. "Se o que estou fazendo agora significa que os jovens Adam Pearsons não terão que passar por um inferno na escola, ou que alguém que se parece comigo pode entrar em um pub e isso não ser grande coisa, então eu atingi meu objetivo", finaliza.

Novo filme celebra resiliência do ator

Pearson voltará às telas do cinema na próxima sexta-feira (20). A nova atuação do britânico é como Oswald em "A different man", também de Aaron Schimberg. Segundo o diretor, o papel foi escrito para mostrar a potência de Pearson como ator é uma homenagem à sua personalidade. "Tenho fenda palatina [má-formação congênita que pode provocar abertura vertical no céu da boca, no lábio superior e na base do nariz] e isso moldou minha percepção de mim mesmo. Mas Adam, cuja deficiência é ainda mais visível, não deixa que isso o defina. Fiquei maravilhado com isso", conta Schimberg à People.

Sebastian Stan, colega de elenco de Pearson, exalta a coragem e o carisma do ator. "Adam conta a verdade e é incrivelmente honesto. Nos demos bem imediatamente", conta. Segundo Stan, as experiências que Pearson compartilhou durante as filmagens o ajudou a construir seu próprio personagem no longa. "Ele foi gentil em ser aberto comigo sobre sua infância e o que encontrou na vida".

Schimberg revela que planeja escalar Pearson para filmes futuros. "Ele merece estar em outros filmes, histórias que não sejam especificamente sobre deficiência. Ele tem o que é necessário", diz o diretor. Confira abaixo o trailer de "A different man" (em inglês):