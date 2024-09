Rock in Rio: Will Smith já está no Brasil e dá 'rolezinho' com famosos no Rio

O cantor e ator Will Smith já está no Brasil para se apresentar no Rock in Rio e, nesta terça-feira, 17, pôde conhecer mais a culinária do País. Will foi convidado em um jantar com personalidades brasileiras no Rio de Janeiro. O cardápio ficou a cargo da chef Carmem Virginia, que preparou um "Jantar dos Orixás" para o artista.

A jornalista Maju Coutinho, também uma das convidadas, celebrou o encontro com o astro. Ela publicou fotos em que aparece ao lado do ator e do marido, Agostinho Paulo Moura. "Quando você vai a um 'rolezinho' com Will Smith em uma terça-feira à noite", escreveu na legenda.

O cantor Xamã esteve no jantar e também publicou uma foto ao lado do artista. A atriz Juliana Alves foi outra personalidade que apareceu ao lado de Will no Instagram. "Jantar especial e conhecendo um ídolo", escreveu.

Will Smith é uma das atrações do Palco Sunset nesta quinta-feira, 19, no Rock in Rio. Ele se apresenta antes de Gloria Groove e no mesmo dia de Ed Sheeran. O ator foi confirmado no festival no início de setembro.

Apesar de ser mais conhecido atualmente pelos trabalhos no cinema e na TV, Will começou a carreira na música. É ele quem canta o tema de abertura de Um Maluco no Pedaço - ou Fresh Prince Of Bell Air. Fresh Prince, inclusive, foi o nome artístico de Will Smith enquanto ele cantava no grupo de hip hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, sucesso entre os anos 1980 e 1990. Foi a partir do sucesso no grupo que veio o convite para estrelar o seriado inspirado em sua vida.