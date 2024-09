Rafa Vitti estrela filme com vira-lata caramelo: 'Viramos melhores amigos'

Rafa Vitti, 28, vai estrelar o que ele classifica como o primeiro filme brasileiro protagonizado por um cachorro. "Caramelo" começou a ser gravado neste mês no estado de São Paulo, mas ainda não tem data de estreia.

Conheça 'Caramelo'

O ator vai interpretar o chef de cozinha Pedro que fará dupla com o cãozinho Amendoim no novo longa. Prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante, o rapaz receberá um diagnóstico inesperado e que provocará uma reviravolta em sua vida.

O ator se disse honrado em participar do projeto e da amizade com seu amigo canino. "Estamos fazendo algo muito inovador aqui: esse é o primeiro filme brasileiro que traz um cachorrinho como protagonista, e logo o nosso vira-lata caramelo! Acho que as pessoas vão se emocionar e se divertir também", disse, em declaração a Splash.

Eu e o Amendoim, que interpreta o Caramelo, já viramos melhores amigos.

Rafa Vitti

O longa-metragem é produzido pela Migdal Filmes e dirigido por Diego Freitas. Na história, Pedro contará com a ajuda de um simpático vira-lata caramelo e embarcará em uma emocionante jornada de redescoberta, encontrando significado e inspiração no agora.