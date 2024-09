Filipe Ret leva turnê de 15 anos de carreira ao Rock in Rio: 'É um desafio'

No primeiro fim de semana de Rock In Rio, o comentário geral era a pouca idade da galera do trap, seja no público ou no palco. Mas, nesta quinta (19), iremos acompanhar a apresentação de um veterano do rap e trap. Filipe Ret celebra 15 anos de carreira com um show no palco Sunset. O cantor apresenta sua turnê "FRXV", com novos arranjos e versões exclusivas.

O que ele disse

É um desafio pegar um show de duas horas e colocar em uma hora. São 15 anos de carreira. O 'FRXV' é toda a minha história. E cada música representa um momento diferente. A gente já sabia que haveria essa questão em festivais e já temos esse plano B de setlist montado. Vamos ter uma estrutura diferenciada. Faremos algumas adaptações. Vai ser incrível. Filipe Ret

Ret, que começou em batalhas de rimas na Lapa, no Rio, vive o sonho de tocar em um Rock In Rio. Para ele, seu esforço em fazer um bom trabalho não poderia levá-lo para um lugar diferente do que seus objetivos. Agora, o rapper acredita que a entrega de um show com uma estrutura grandiosa como a da sua turnê é uma maneira de deixar um legado para a cena.

O recado para quem está chegando é que é preciso ter compromisso. "Eu vejo a molecada tendo respeito e admiração pela minha história. A gente conseguiu ter uma equipe incrível e crescer. São tantas pessoas fazendo isso tudo funcionar. Eu fico muito feliz de mostrar tudo."

Filipe Ret vai colocar todo mundo para pular no Rock in Rio 2024 Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Essa é minha contribuição para a cena. O artista tem essa responsabilidade de continuar evoluindo, e o rap tem essa conotação de evolução e de buscar o melhor. Quando a gente melhora no show, cria outro patamar. Com isso, a gente está fazendo todo mundo crescer. Tem também um outro lado, é legal para os fãs também, muitos comentam que se sentem crescendo junto com a gente. Filipe Ret

O show no Sunset conta também com a participação de Caio Lucas — nome da NadaMal Produções, selo comandado por Ret. Juntos eles vão presentear os fãs com o hit "Melhor Vibe" pela primeira vez ao vivo — o clipe bateu mais de 3 milhões de visualizações somente no YouTube. Ret ainda prometeu incluir no setlist um dueto de poesia acústica ao lado do pupilo.

Filipe Ret, que se apresenta no Rock in Rio, durante show em São Paulo no domingo (15) Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Para Sempre Trap

Além do show no Palco Sunset, Filipe Ret também participa da festa em homenagem à música brasileira no sábado (21). Ele sobe ao palco mundo ao lado de Cabelinho, Kayblack, Veigh, Matuê, Orochi e Ryan SP para o show Para Sempre Trap. Apresentação, após a passagem de vários nomes da cena pela Cidade do Rock, coroa o gênero no festival.

Eu não gosto de falar em consolidação porque isso não é algo que vem do nada. Esse reconhecimento faz parte de um processo. A gente tá sempre se misturando, fazendo show junto, independente do selo. Isso fortalece a cena. Vivemos no país que mais ouve a própria música e estamos em um momento interessante em que os menores já estão conseguindo viver de música. E eu sou muito fã do moleques mais novos que estão vindo aí. Filipe Ret

Questionado sobre o que diria para esses MCs que estão aparecendo na cena e para o que estão tentando entrar nela, Ret repetiu: seriedade e compromisso. "Eu diria a eles que precisam estudar. O mais importante é como conduzir sua carreira da melhor forma. Isso vai desde como você escreve, sua postura no palco, na internet até como você conduz financeiramente sua carreira. Quando eu vejo um moleque desse crescendo eu fico muito emocionado."