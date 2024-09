Filha de Silvio Santos mostra coleção de relógios com a voz do apresentador

Daniela Beyruti, 48, filha de Silvio Santos, que morreu em agosto aos 93 anos, mostrou a coleção de relógios deixada pelo apresentador.

O que aconteceu

A vice-presidente do SBT, mostrou o "relógio do Baú" em seu braço e declarou: "Encontrei mais esse presente que você nos deixou. Já com saudades das suas ideias especiais. Seus fãs vão amar"

Uma coleção de relógios com a sua voz Daniela Beyruti

O "relógio do Baú", produzido pela marca Talking, era um item exclusivo para quem comprava o carnê do Baú da Felicidade. O relógio tinha a função de anunciar as horas com a voz do Silvio Santos.