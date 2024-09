Filha de Gugu, Sofia Liberato, celebra conquista da cidadania americana

Morando e estudando nos Estados Unidos, a filha de Gugu, Sofia Liberato, conquistou o grande sonho de se tornar cidadã americana.

O que aconteceu

A jovem celebrou a conquista publicando fotos onde aparece segurando a bandeira dos Estados Unidos e mostrando os seus novos documentos. "Hoje, 17 de setembro, marca o dia em que me tornei oficialmente uma cidadã americana!", escreveu ela na legenda do post.

Sofia disse que o processo foi longo, mas que acredita que tudo aconteceu 'no tempo certo de Deus'. "Às vezes, pode parecer que nossos sonhos estão demorando a se realizar ou que o caminho é mais longo do que imaginamos, mas é essencial mantermos a confiança e a fé. Deus sabe o que é melhor para nós, e seus planos são sempre para nosso bem. Mesmo em meio aos desafios e incertezas, Ele tem um propósito maior para nossas vidas, planos de prosperidade e esperança. Precisamos acreditar que, no momento perfeito, Ele nos guiará para o destino certo, aquele que Ele preparou especialmente para nós", completou.