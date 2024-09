Famosos brasileiros tietam Will Smith durante passagem do astro pelo Rio

De passagem pelo Rio de Janeiro, Will Smith, 55, foi tietado por vários famosos brasileiros durante um jantar realizado na noite de terça-feira (17).

O que aconteceu

Juliana Alves, 42, foi uma das celebridades nacionais que fizeram questão de tirar uma foto com Smith. "Jantar especial e conhecendo um ídolo", escreveu ela na legenda da imagem, publicada em seu Instagram.

Maju Coutinho, 46, e seu marido, Agostinho Paulo Moura, 60, também fizeram um registro ao lado do astro estrangeiro. "Quando você vai a um rolezinho com Will Smith numa terça-feira à noite", brincou ela ao divulgar a imagem.

Will Smith veio ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio. Ele é a principal atração confirmada para a grade do festival na quinta-feira (19), data em que vai subir ao Palco Sunset.