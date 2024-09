Ex-RBD lamenta fim de turnê e revela 'profecia' de Poncho sobre reencontro

Christopher Uckermann, 37, conhecido por sua participação no grupo RBD, abriu o jogo sobre o futuro da banda e revelou algo inusitado dito por Alfonso Herrera, 41, sobre um possível reencontro.

Christopher Uckermann lança música solo após tour do RBD: 'Começar do zero'

O que aconteceu

Uckermann recordou uma conversa com Alfonso Herrera no Natal de 2019 com ar de profecia. "Lembro quando nos reencontramos na casa do Poncho. Nos abraçamos, e ele disse: 'Se a gente se reunir de novo, será no fim do mundo", revela em bate-papo exclusivo com Splash.

"Espero que esse não seja o fim do mundo", diz rindo.

RBD voltou aos palcos em 2023, mas sem Alfonso Herrera. Após 15 anos da separação do grupo, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni presentearam os fãs com a Soy Rebelde Tour. A turnê passou pelos Estados Unidos, Colômbia, México e Brasil, com oito shows em solo brasileiro.

RBDs se reencontram no Natal em 2019 Imagem: REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Turnê foi paralisada após acusações de desvio de dinheiro. O RBD acusou o ex-empresário da banda, Guillermo Rosas, de desviar dinheiro da turnê realizada em 2023.

Foi constatado por uma auditoria fiscal o desvio de US$ 1 milhão (quase R$ 5,5 milhões) da turnê. Os integrantes da banda se manifestaram em maio deste ano e confirmaram as irregularidades financeiras.

"Aconteceram certas coisas no caminho, com certos sócios que não fizeram as coisas direito. Tivemos que parar a turnê por questões legais, mas poderia ter continuado em muitas partes do mundo que queríamos visitar", diz Uckermann, que foi diretor criativo da tour e diz ter aprendido muito no processo.



Soy Rebelde Tour vai continuar? A intenção era essa, mas infelizmente não vai acontecer agora, afirma Uckermann. "A esperança nunca morre. Não sabemos o que pode acontecer no futuro. O RBD sempre foi imprevisível, então pode ser, sempre existe a esperança. Temos que esperar para ver o que acontece com as questões legais", conta.

"Para esse reencontro acontecer foi um milagre. Toda a turnê que vocês viram foi um milagre, não foi fácil. Então, teria que acontecer outro milagre", afirma.



Bastidores com ex-RBDs. Para a alegria dos fãs do grupo, os encontros continuam mesmo após a polêmica com a turnê. Christopher, Maite e Christian compartilharam fotos juntos em junho deste ano, no CAA Amplify Summit 2024. Mas o que eles fazem quando estão longe das câmeras?

"Christian e eu só falamos bobagens juntos, sempre foi assim, desde Rebelde. Rimos muito juntos. Com a Maite, sempre falamos sobre o universo, números, amor e futuro", conta. Os três se veem com mais frequência porque se uniram para resolver as questões legais da Soy Rebelde Tour. "Estamos muito envolvidos nesse processo. Somos como uma família", afirma.

Christopher Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez Imagem: Divulgação: Instagram

Relação de amor com o Brasil. RBD visitou o país pela primeira vez em 2006. Uckermann assume que estranhou a comoção que encontraram no aeroporto de São Paulo.