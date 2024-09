Flor chora após comentário de Camila em A Fazenda: 'Sou sempre julgada'

A treta entre Zé Love e Suelen na tarde de terça-feira (17) em A Fazenda 16 (Record) continuou rendendo no resto da tarde. No quarto, Flor chorou após um comentário de Camila.

O que aconteceu

A professora comentou que Flor parece "passar pano" para as pessoas. "Do fundo do meu coração, não é pra deixar você chateada... Às vezes, eu tenho impressão que você, às vezes, por ser boazinha e amorosa com todo mundo, dá impressão que tá passando pano pra umas coisas que não dá pra passar."

Raquel e Suelen concordaram com Camila.

Flor discordou. "Eu não me meto porque posso ter ouvido errado. Não é ser boazinha, é ser coerente.

Camila ressaltou que era apenas uma impressão "de fora" que ela tinha. "Não tô falando que você faça."

Flor, então, começou a chorar. Suelen e Raquel tentaram argumentar que estavam falando "para o bem" da apresentadora.

Eu sou sempre julgada. Não é falta de posicionamento. Flor Fernandez

Camila pediu desculpas para ela. "Eu não falei que você está tomando partido. É só um alerta. Você é uma lady! Deixa isso [barraco] pra geração jovem."

