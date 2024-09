Arthur Aguiar diz que polêmica com Maíra Cardi segue afetando sua carreira

Arthur Aguiar lembrou da polêmica envolvendo as traições durante casamento com Maíra Cardi e disse que o caso afeta sua carreira até hoje.

O que aconteceu

O ator contou que a história das traições durante seu casamento com a coach atrapalham sua carreira artística. "Ainda tem um pouco dessa questão: 'Ah, não sei, ele é muito polêmico, ele é muito não sei o quê… ', mas, na verdade, eu não sou um cara polêmico, eu sou cara que teve uma polêmica, mas não um cara polêmico. Um cara polêmico é quem teve diversas polêmicas. Nos meus negócios não me atrapalha, mas me atrapalha na imagem para que eu feche publicidades.", declarou ele durante o podcast No Lucro, da CNN.

Arthur ressaltou que, ao longo de sua carreira, essa foi a única polêmica que envolveu seu nome. "O cara polêmico é um cara que tem diversas polêmicas. Eu não me considero essa pessoa e não sou mesmo. Se a gente pegar historicamente vai ver que não sou... [...] E depois dessa polêmica, não tive nenhuma outra", disse.

O campeão do BBB 22 revelou que a história ainda lhe incomoda, principalmente por conta da disseminação de inverdades. "Me incomoda as pessoas falarem, sim, principalmente elas falarem sobre muitas coisas que elas não sabem, afirmarem coisas que não fazem a menor ideia, mas hoje me incomoda menos", completou ele.